Bergamo in largo Gemelli a Redona torna Edonè

A Bergamo, nel quartiere di Redona, torna a essere aperto il centro culturale di largo Gemelli, chiamato «Edonè». I lavori di ristrutturazione sono stati discussi in Commissione, dove sono state presentate tre proposte di progetto. Tra queste, quella di Nutopia è risultata quella più aderente ai criteri stabiliti. La riapertura del centro è prevista nel prossimo futuro, dopo l’approvazione finale.

L’ANNUNCIO. Conclusi i lavori in Commissione, tre le proposte: il progetto di Nutopia il più corrispondente ai criteri. Dal 15 maggio al 14 settembre 2026, l’area verde di largo Gemelli a Bergamo, nel quartiere di Redona, sarà assegnata a Nutopia, società che ha dato vita al progetto «Edonè», protagonista nell’area durante l’ultimo decennio. Sono tre le proposte che avevano risposto alla manifestazione d’interesse. La Commissione, fa sapere il Comune di Bergamo, aveva come scopo quello di «individuare imprese individuali, società, associazioni e raggruppamenti temporanei che, attraverso la proposta di una proposta innovativa e di interesse per le giovani generazioni della città, realizzassero una serie di attività ed eventi estivi, tra cui anche la somministrazione di cibi e bevande.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, in largo Gemelli a Redona torna «Edonè» Notizie correlate Leggi anche: Estivi a Bergamo, le proposte il 5 maggio. E per Redona scaduto il bando Leggi anche: Bergamo, la nuova zona pedonale tra via Camozzi e via Madonna della Neve sarà “Largo delle Rogge” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bergamo, in largo Gemelli a Redona torna Edonè; Concessione dello spazio giovanile e dell’area verde di Largo Gemelli: convocazione seduta pubblica per l’apertura delle proposte; Edoné Bergamo, la gestione torna a Nutopia per l'estate: Il futuro si decide a settembre; Edonè, anche l’estate 2026 sarà targata Nutopia: Corsa contro il tempo per la riapertura. Bergamo, in largo Gemelli a Redona torna «Edonè»Dal 15 maggio al 14 settembre 2026, l’area verde di largo Gemelli a Bergamo, nel quartiere di Redona, sarà assegnata a Nutopia, società che ha dato vita al progetto «Edonè», protagonista nell’area ... ecodibergamo.it Edoné Bergamo, la gestione torna a Nutopia per l'estate: «Il futuro si decide a settembre»Gestione confermata dal 15 maggio fino a settembre. Poi il Comune valuterà una partnership pubblico-privato ... bergamo.corriere.it La bellezza del cielo di Bergamo...come un dipinto! Buongiorno - facebook.com facebook Profanazione della tomba di Pamela. L’ex fidanzato Francesco Dolci è da questa mattina in Caserma a Bergamo dai Carabinieri con il suo avvocato e alla presenza del pm. Il commento di Milo Infante x.com