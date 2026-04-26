estivi a bergamo le proposte il 5 maggio e per redona scaduto il bando

A Bergamo, le proposte estive saranno presentate il 5 maggio. Per quanto riguarda Redona, il bando è scaduto. È possibile partecipare alle selezioni entro il 4 maggio per alcuni spazi, tra cui Trucca, Goisis e lo spalto di San Giacomo lungo le Mura. Le iniziative riguardano attività e proposte legate all’estate nella città.

LE NOVITÀ. Si può partecipare alla selezione entro il 4 per Trucca, Goisis e lo spalto di San Giacomo lungo le Mura. La seduta pubblica per l’apertura delle proposte per i tre spazi estivi al Goisis, alla Trucca e sulle Mura messi a bando dal Comune è stata ufficialmente convocata. L’appuntamento è per le 14,30 di martedì 5 maggio, in via Tasso, nella sede della Direzione cultura, musei, biblioteche, Unesco, turismo, commercio e sport. Nei prossimi giorni si saprà anche il futuro dello spazio di largo Gemelli a Redona, visto che sono scaduti il 21 aprile i termini per la presentazione di idee progettuali finalizzate alla gestione dello spazio giovanile.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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