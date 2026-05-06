Bergamo corre per l’inclusione debutta Visto che Sport! | screening gratuiti per prevenire le malattie della vista

A Bergamo è stata inaugurata “Visto che sport!”, una manifestazione sportiva che ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione e la prevenzione delle malattie della vista. L’evento, organizzato dall’Asd Omero Bergamo in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, prevede screening gratuiti per controllare la salute degli occhi e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della cura visiva. La prima edizione ha visto la partecipazione di numerosi sportivi e cittadini.

Bergamo. Sport e prevenzione si danno la mano nella prima assoluta di “ Visto che sport! ”, una manifestazione sportiva per favorire l’inclusione e promuovere la profilassi visiva promossa da Asd Omero Bergamo e Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti. Tante le attività sportive previste per le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio al parco del Centro Sportivo Rosolino Pilo. La prima giornata di iniziative è già sold out, con poco più di 200 persone prenotate tra studenti e insegnanti. “La scelta – spiega Marcella Messina, assessora allo Sport – è ricaduta sul parco di via Pilo perchè permette il flusso di un ampio numero di partecipanti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Cosenza: screening gratuiti in piazza per battere le malattieDall’8 al 10 aprile, Piazza dei Bruzi ospiterà la seconda edizione di Cosenza Città in Salute, un evento di tre giornate dedicato alla prevenzione... Leggi anche: Open Day Don Gnocchi: consulti gratuiti con i cardiologi per prevenire le malattie del cuore Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Circuito delle Mura pronto a ospitare Bergamo Historic Grand Prix. Si corre il 31 maggio; L'ORA DEL PASTO. BERGAMO, IL GIRO D'ITALIA E QUELLE STORIE CHE SERANTONI RACCONTA PEDALANDO; Tre giornate per… Ecco per cosa corre l’Atalanta in questo finale di campionato; Kiplimo lancia la sfida a Sawe: È possibile correre la maratona sotto l’1h58. Il seminario gratuito con Massimo Bosetti sull'Intelligenza Artificiale è quasi arrivato. Ti aspettiamo lunedì 4 maggio alle 20.30 a Bergamo (Gorle) per scoprire insieme come restare protagonisti in un mercato che corre a velocità industriale. Via Roma, 85 - - facebook.com facebook