Open Day Don Gnocchi | consulti gratuiti con i cardiologi per prevenire le malattie del cuore

Durante l'Open Day presso la struttura dedicata, sono stati offerti consulti gratuiti con i cardiologi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi direttamente con gli specialisti. L'evento ha previsto sessioni di domande e risposte, con l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche sulla prevenzione delle malattie cardiache. Le persone presenti hanno potuto ricevere consigli personalizzati e approfondire aspetti legati alla salute del cuore.

Sabato 11 aprile al Centro S. Maria ai Servi visite e confronto diretto con gli specialisti, con focus su ipertensione e corretta misurazione della pressione Un’occasione concreta per parlare direttamente con gli specialisti, fare domande e ricevere indicazioni pratiche per la salute del cuore. Sabato 11 aprile la Fondazione Don Gnocchi – Centro S. Maria ai Servi di Parma apre le porte alla cittadinanza con l’Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte in Italia e nel mondo: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono responsabili di oltre il 30% dei decessi globali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Firenze, al Don Gnocchi screening gratuiti per i disturbi del sonno. Le date e come funzionanoFirenze, 12 marzo 2026 – Screening gratuiti per i disturbi del sonno al centro di medicina del sonno della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze. Valdarno: Cardiologie Aperte 2026 per prevenire malattie cardiovascolari e promuovere salute del cuore.L’ospedale del Valdarno si prepara a un intenso periodo dedicato alla prevenzione cardiovascolare con il ritorno di “Cardiologie aperte”,...