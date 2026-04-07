Dal 8 al 10 aprile, piazza dei Bruzi a Cosenza sarà teatro della seconda edizione di Cosenza Città in Salute. L’evento prevede screening medici gratuiti destinati a tutta la popolazione, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie. Per tre giorni, cittadini di ogni età potranno accedere a controlli e consulti senza costi. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo professionisti sanitari e associazioni di volontariato.

Dall’8 al 10 aprile, Piazza dei Bruzi ospiterà la seconda edizione di Cosenza Città in Salute, un evento di tre giornate dedicato alla prevenzione medica gratuita per l’intera cittadinza. L’iniziativa, presentata presso Palazzo dei Bruzi, nasce dalla volontà del sindaco Franz Caruso e dell’assessore alla Salute, Maria Teresa De Marco, di implementare una nuova consapevolezza riguardo alla cura preventiva. Il progetto mira a facilitare l’accesso ai controlli diagnostici, permettendo di individuare tempestivamente patologie che altrimenti potrebbero restare invisibili. Il coordinamento organizzativo è affidato a Carmine Passarelli, il quale ha illustrato l’espansione della manifestazione rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza: screening gratuiti in piazza per battere le malattie

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Ritorna Cosenza Città in Salute: 3 giorni di prevenzione gratuita in Piazza dei BruziL'iniziativa si svolgerà dall'8 al 10 aprile. I cittadini potranno accedere gratuitamente a visite specialistiche, consulenze, vaccinazioni e numerosi screening. Spazio anche ad attività dedicate alla ... quicosenza.it

Cosenza Città in Salute 2026: visite e screening gratuiti in Piazza dei Bruzi dall’8 al 10 aprileTorna la grande iniziativa di prevenzione del Comune e dell'Asp: tre giorni di controlli cardiologici, oncologici e vaccinazioni senza prenotazione per tutti i cittadini. cosenzapost.it

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Soccorso dal 118 è stato trasferito in elisoccorso nell’ospedale di Cosenza. Ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico ma non è in pericolo di vita x.com