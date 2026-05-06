Nel Trentino, il prezzo della benzina è aumentato di 18 centesimi, facendo registrare il incremento più alto in Italia. Questo aumento ha portato il costo del carburante a livelli superiori rispetto ad altre regioni del paese. La variazione si riflette sui costi praticati nelle stazioni di servizio, influenzando il bilancio delle famiglie locali. L'incremento si verifica in un periodo di fluttuazioni dei prezzi del petrolio a livello internazionale.

? Cosa scoprirai Quanto inciderà questo rincaro sul budget delle famiglie trentine?. Perché il Trentino ha registrato l'aumento più alto in Italia?. Come cambieranno le abitudini di spostamento dei cittadini locali?. Quali differenze spiegano il divario di prezzo con la provincia di Bolzano?.? In Breve Prezzi saliti da 1,759 a 1,944 centesimi al litro tra 1 e 5 maggio 2026.. Bolzano registra un aumento inferiore di 16 centesimi rispetto al record trentino.. Toscana, Lombardia e Piemonte registrano rincari identici di 18 centesimi al litro.. Costo del pieno aumenta di oltre 9 euro per i cittadini trentini.. Il rincaro della benzina in Trentino ha raggiunto il valore di 18,5 centesimi al litro tra il primo e il 5 maggio 2026, segnando l’aumento più alto registrato in tutta Italia secondo i dati dell’Unione Nazionale Consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina: il Trentino guida il rincaro in Italia con +18 centesimi

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