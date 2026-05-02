Da oggi sale il prezzo della benzina rincaro di 15-20 centesimi con le nuove accise del governo Meloni

Da oggi il prezzo della benzina aumenta di circa 15-20 centesimi a causa delle nuove accise introdotte dal governo. La misura, che sostituisce il taglio più ampio approvato ad aprile, sarà in vigore fino al 10 maggio. La variazione si riflette sul costo alla pompa e riguarda il periodo immediatamente successivo alla scadenza del precedente intervento.

Oggi sabato 2 maggio scade il taglio delle accise più ampio varato dal governo Meloni ad aprile ed entra in vigore quello nuovo, che durerà fino al 10 maggio. Il risultato è che il prezzo della benzina sale di circa 15-20 centesimi in un colpo. La media nazionale dovrebbe restare poco sotto i 2 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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