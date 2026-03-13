Il ministro dei Trasporti ha commentato i recenti aumenti dei prezzi di benzina e diesel, affermando che le compagnie non hanno legami con la guerra in Iran e criticandole per la speculazione. Durante la trasmissione televisiva

Matteo Salvini torna sul tema del rincaro dei carburanti, legato alla crisi energetica globale indotta dal blocco dello Stretto di Hormuz e dalla guerra tra Iran e Usa-Israele. Secondo il ministro dei Trasporti, le compagnie petrolifere “stanno speculando sulla pelle degli italiani” e le guerre “scatenate da qualcuno dall’altra parte del mondo poi arrivano alle pompe di benzina a Roma e Milano”. Nelle ultime due settimane il governo Meloni aveva già annunciato controlli e ispezioni per individuare e contrastare meccanismi speculativi. Cosa ha detto Matteo Salvini sul rincaro dei carburanti Salvini: "Non voglio passare per fesso" La proposta... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prezzi di benzina e diesel alle stelle, ira Salvini contro le compagnie che speculano: "Non sono fesso"

