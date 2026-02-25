Montemurlo | 10 milioni per opere pubbliche zero aumenti tasse

Montemurlo si prepara a un futuro di investimenti e servizi migliorati grazie a un bilancio di previsione che punta a non lasciare nessuno indietro. Il Comune ha presentato un piano da 10 milioni di euro, destinato a opere pubbliche che spaziano dalla sicurezza idraulica alla viabilità, passando per le scuole e i progetti del Pnrr. Il bilancio, che sarà approvato il 27 febbraio, rappresenta una sfida in un contesto di tagli statali e inflazione, ma il sindaco Simone Calamai ha assicurato che non ci saranno aumenti fiscali. La manovra si fonda su tre pilastri: zero aumenti della pressione fiscale, potenziamento dei servizi alla persona e un piano di investimenti. Le aliquote Imu e Irpef rimangono invariate, così come le agevolazioni per redditi sotto gli 11mila euro e le tariffe della tassa sulla pubblicità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

