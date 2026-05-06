Benzina ai massimi da due anni e mezzo | 1,98 euro in autostrada Gasolio a 2,1 con lo sconto pieno sulle accise

Il prezzo della benzina ha raggiunto i 1,98 euro al litro nelle stazioni di servizio autostradali, livello più alto da due anni e mezzo. Il gasolio si attesta a circa 2,1 euro al litro, tenendo conto dello sconto sulle accise, che dall’1 maggio sono scese a 5 centesimi al litro rispetto ai 20 precedenti. Le variazioni sono influenzate dall’aumento delle accise e dalle quotazioni internazionali, rese più alte dalla guerra in Iran.

Continua a salire il prezzo della benzina, spinto dall’aumento delle accise – dall’1 maggio la riduzione è scesa a 5 cent al litro, contro i 20 ancora in vigore per il gasolio – e dalle quotazioni internazionali gonfiate dalla guerra in Iran. Martedì mattina, secondo il sito specializzato sull’energia Staffetta Quotidiana, il prezzo medio nazionale alla pompa ha toccato il massimo da oltre due anni e mezzo, dall’11 ottobre 2023. Sostanzialmente stabile invece il gasolio. La benzina self service sulla rete stradale è a 1,934 eurolitro (+8 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,042 eurolitro (-1). Il Gpl è a 0,821 eurolitro (+1), il metano a 1,572 eurokg (-1).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Benzina ai massimi da due anni e mezzo: 1,98 euro in autostrada. Gasolio a 2,1 con lo sconto pieno sulle accise Notizie correlate Con lo sconto ridotto sulle accise la benzina sale a 1,95 euro/litro in autostrada. Il gasolio a 2,1La revisione dello sconto sulle accise si scarica immediatamente sui prezzi alla pompa, con un effetto netto e selettivo: corre la benzina, per cui... Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti: benzina oltre 1,7 euro al litro, gasolio ai massimi da più di due anniProsegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, iniziata dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran con nuovi rialzi sui listini dei prezzi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Benzina ai massimi da due anni: verde a 1,92 euro al litro; Carburanti, benzina oltre 1,9 euro: prezzi ai massimi da due anni | Quattroruote.it; Carburanti, benzina oltre quota 1,9 euro al litro: ai massimi da due anni.; I margini della benzina nell’Europa nordoccidentale salgono ai massimi dall’agosto 2023. Il prezzo della benzina supera 1,9 euro al litro, ai massimi da 2 anniDopo il taglio delle accise parziale per la benzina, i prezzi raggiungono un livello che non era mai più stato toccato negli ultimi due anni. Per un pieno sono necessari oltre 8 euro in più rispetto a ... hdmotori.it Carburanti, benzina oltre quota 1,9 euro al litro: ai massimi da due anniLa benzina supera 1,9 euro al litro e raggiunge i massimi degli ultimi due anni. Il diesel resta sopra i 2 euro. Ecco i prezzi aggiornati e quanto costa oggi fare il pieno in Italia ... motorbox.com Continua a salire il prezzo della benzina, spinto, oltre che dall'aumento delle accise, anche dalle quotazioni internazionali: questa mattina il prezzo medio nazionale alla pompa tocca il massimo da oltre due anni e mezzo, dall'11 ottobre 2023. Sostanzialmente - facebook.com facebook Bergomi ricorda il “genio” Beccalossi: “Quante chiacchierate con Suarez al distributore di benzina” x.com