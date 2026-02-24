Cinquanta milioni di euro per il recupero di 30 beni confiscati nel casertano

Un finanziamento di cinquanta milioni di euro è stato destinato al recupero di 30 beni confiscati nel casertano. La cifra deriva da un accordo tra le autorità locali e le istituzioni nazionali per riqualificare immobili abbandonati in 18 comuni della zona. Durante il vertice in Prefettura, si sono definiti i dettagli per avviare gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione. I lavori cominceranno nelle prossime settimane, coinvolgendo imprese locali e tecnici specializzati.

Cinquanta milioni di euro per 30 interventi in 18 comuni del casertano. E' questo il piano per la valorizzazione dei beni confiscati al centro di un vertice in Prefettura svolta nel corso della mattinata di oggi, martedì 24 febbraio. Si è trattato di un primo momento di confronto, che ha visto la partecipazione di una parte delle amministrazioni territoriali beneficiarie dei finanziamenti, cui farà seguito, nelle prossime settimane, un ulteriore incontro con gli altri enti interessati. Risorse per oltre 50 milioni euro hanno consentito l’avvio di 30 interventi di recupero e valorizzazione di beni confiscati, che vedono il coinvolgimento di 18 Comuni e del Consorzio Agrorinasce. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Confiscati beni per 30 milioni ad un imprenditore casertanoLa Direzione Investigativa Antimafia, la polizia di Caserta e la Guardia di Finanza hanno sequestrato beni per 30 milioni di euro a un imprenditore locale.

Maxi truffa 'Bonus Facciate', sequestrati crediti e beni per 77 milioni di euro. Sigilli anche nel casertanoLe autorità hanno sequestrato crediti e beni per quasi 78 milioni di euro legati alla truffa sul “Bonus Facciate”.

