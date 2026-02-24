Caserta riunione in Prefettura sui beni confiscati | 50 milioni di euro per la realizzazione di 30 interventi

La decisione di investire 50 milioni di euro deriva dalla volontà di recuperare beni confiscati alla criminalità organizzata a Caserta. In Prefettura, si sono confrontati ufficiali e rappresentanti locali per pianificare 30 interventi di rifunzionalizzazione. L’obiettivo è riqualificare immobili abbandonati e trasformarli in spazi utili alla comunità. La riunione ha coinvolto anche esperti tecnici, pronti a gestire i progetti di riuso e riqualificazione.

Gli investimenti dello Stato finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata del territorio casertano sono stati al centro di una riunione che si è svolta nella mattinata di oggi in Prefettura. Si è trattato di un primo momento di confronto, che ha visto la partecipazione di una parte delle amministrazioni territoriali beneficiarie dei finanziamenti, cui farà seguito, nelle prossime settimane, un ulteriore incontro con gli altri enti interessati. Risorse per oltre 50 milioni euro hanno consentito l’avvio di 30 interventi di recupero e valorizzazione di beni confiscati, che vedono il coinvolgimento di 18 Comuni e del Consorzio Agrorinasce. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

