Benevento rapina in farmacia | due arresti per custodia cautelare

Ieri a Benevento sono stati arrestati due uomini accusati di aver commesso una rapina in una farmacia avvenuta l’8 aprile scorso. La polizia ha eseguito le misure cautelari nei confronti dei due soggetti, ritenuti responsabili dell’episodio. L’indagine ha portato all’identificazione dei presunti autori, che sono stati sottoposti a fermo e ora si trovano in custodia.

Benevento: Fermati due uomini ritenuti responsabili del colpo dell’8 aprile. BENEVENTO – Ieri, il personale della Squadra Mobile di Benevento ha portato a compimento un’importante attività di polizia giudiziaria, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il provvedimento riguarda due uomini, residenti nel capoluogo partenopeo e già noti alle autorità per precedenti specifici, ritenuti gravemente indiziati di una rapina pluriaggravata in concorso ai danni di una farmacia locale e del relativo porto illegale di arma. L’episodio risale allo scorso 8 aprile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due soggetti avrebbero agito con una strategia pianificata: un primo sopralluogo per studiare i tempi dell’esercizio commerciale e, poche ore dopo, l’ingresso decisivo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento, rapina in farmacia: due arresti per custodia cautelare Notizie correlate Da Napoli a Benevento per rapinare la farmacia, due arrestiDue uomini residenti a Napoli sono stati arrestati dalla Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip... Leggi anche: La Polizia di Stato esegue due ordinanze di applicazione di misure cautelari sottoponendo tre soggetti al regime della custodia cautelare in carcere ed un quarto alla misura cautelare Altri aggiornamenti Temi più discussi: Benevento, rapina in farmacia: due arresti per colpo pluriaggravato; Benevento, rapinarono una farmacia: arrestate due persone; Rapina col taglierino in una farmacia al viale Mellusi: arrestati due napoletani; Da Napoli a Benevento per rapinare la farmacia, due arresti. Rapina in farmacia a Benevento: presi i colpevoli, sono due trasfertisti napoletaniLa caccia ai responsabili della violenta rapina dello scorso 8 aprile si è conclusa all'alba di oggi. Due uomini residenti a Napoli sono stati arrestati dagli ... cronachedellacampania.it Colpo in farmacia a Benevento, due arrestiBENEVENTO, 5 MAG - Due uomini, residenti a Napoli, gravemente indiziati di una rapina pluriaggravata in concorso ai danni di una farmacia di Benevento, sono stati arrestati dagli uomini della Squadra ... ansa.it Tvsette Benevento - facebook.com facebook