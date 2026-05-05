Due uomini, residenti a Napoli, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile nel corso di un’operazione a Benevento. L’arresto è stato disposto dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura locale, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due sono accusati di aver preso parte a un tentativo di rapina in una farmacia della zona.

Due uomini residenti a Napoli sono stati arrestati dalla Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica guidata da Nicola D’Angelo. I due sono gravemente indiziati di una rapina pluriaggravata ai danni di una farmacia del capoluogo sannita. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio risale allo scorso 8 aprile. I due avrebbero agito seguendo una strategia ben precisa: prima un sopralluogo per studiare movimenti e orari dell’attività commerciale, poi, poche ore dopo, l’azione. Entrati in farmacia, avrebbero minacciato il personale con un taglierino, riuscendo a impossessarsi del denaro presente in cassa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Da Napoli a Benevento per rapinare la farmacia, due arresti

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