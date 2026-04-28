Dolo in Fiore | il 1° maggio il centro si trasforma in un giardino pieno di colori

Il centro di Dolo si prepara a diventare un grande giardino di fiori e colori in occasione di Dolo in Fiore, che si terrà giovedì 1° maggio 2026. L’evento, che ogni anno richiama numerosi visitatori, trasforma le strade del centro in un’esposizione di piante e decorazioni floreali. La giornata si svolge con bancarelle, esposizioni e iniziative dedicate alla primavera e alla natura.

Torna a Dolo uno degli appuntamenti più colorati della primavera: Dolo in Fiore, in programma giovedì 1° maggio 2026. Per l’intera giornata, dall’alba al tramonto, il centro cittadino si animerà con una grande mostra mercato dedicata al verde. Protagonisti saranno oltre 100 espositori tra.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Dolo in Fiore: il 1° maggio il centro si trasforma in un giardino a cielo apertoTorna a Dolo uno degli appuntamenti più colorati della primavera: Dolo in Fiore, in programma giovedì 1° maggio 2026. Cortona in Fiore, tre giorni tra colori e profumi: il centro storico si trasformaCortona si prepara ad accogliere migliaia di fiori e visitatori con “Cortona in Fiore”, la manifestazione dedicata al florovivaismo che animerà il...