Borgo Talent 2026 al via alle iscrizioni della nona edizione

Alle 14 aprile sono state aperte le iscrizioni per la nona edizione di Borgo Talent 2026, il festival musicale che si svolgerà dal 24 al 26 luglio nel Gargano. L’annuncio, diffuso sui canali ufficiali del festival, ha fornito dettagli su date, regolamento e alcune novità della manifestazione, condotta e ideata da Luigi Mossuto e promossa dalla Pro Loco di Borgo Celano.

Ieri sera, martedì 14 aprile, sui canali ufficiali del festival sono stati annunciati date, regolamento e novità della nona edizione del talent del Gargano condotto e ideato da Luigi Mossuto e promosso dalla Pro Loco di Borgo Celano che si terrà dal 24 al 26 luglio.Dal 2017 è un appuntamento.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Rally della Val d’Orcia 2026: al via le iscrizioni della diciassettesima edizioneL’evento, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, si svilupperà su due giornate di gara, con il borgo di Radicofani (Siena), eletto ancora... Al via il 26 febbraio la nona edizione dei Campionati Italiani della GeografiaNella scuola italiana la Geografia continua a essere una disciplina penalizzata: le ore dedicate sono ridotte e, in particolare negli istituti... Contenuti e approfondimenti BORGO TALENT 2026, al via le iscrizioni per la nona edizione in programma dal 24 al 26 luglioIeri sera sulla Pagina ufficiale del festival c’è stata una diretta social per annunciare le date, regolamento e novità della nona edizione del Talent del Gargano condotto e ideato da Luigi Mossuto e ... sanmarcoinlamis.eu Il Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, 5 aprileIl Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, domenica 5 aprile 2026. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it