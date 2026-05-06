Benevento il Collegio sostiene il geometra che ha segnalato le norme

Un geometra di Benevento ha segnalato alcune irregolarità nelle norme che regolano il territorio locale. La sua denuncia ha portato l'attenzione su presunte violazioni legate a pratiche edilizie e a controlli urbanistici. Il collegio professionale ha deciso di sostenere il collega, ma non sono ancora chiare le reazioni ufficiali dell’ordine nei confronti di eventuali ritorsioni o pressioni. La vicenda si sta sviluppando in un contesto di attenzione legale e professionale.