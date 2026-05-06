Benevento il Collegio sostiene il geometra che ha segnalato le norme
Un geometra di Benevento ha segnalato alcune irregolarità nelle norme che regolano il territorio locale. La sua denuncia ha portato l'attenzione su presunte violazioni legate a pratiche edilizie e a controlli urbanistici. Il collegio professionale ha deciso di sostenere il collega, ma non sono ancora chiare le reazioni ufficiali dell’ordine nei confronti di eventuali ritorsioni o pressioni. La vicenda si sta sviluppando in un contesto di attenzione legale e professionale.
?? Cosa scoprirai Quali irregolarità specifiche ha scoperto il geometra nel territorio? Come reagirà l'ordine professionale alle possibili ritorsioni sul collega? Perché il Collegio ha deciso di intervenire ufficialmente in questa vicenda? Quali conseguenze avranno queste denunce sulla fiducia dei cittadini beneventani??? In Breve Presidente Giampaolo Biele garantisce supporto istituzionale al geometra segnalatore L'azione mira a tutelare l'interesse pubblico e la legalità a Beneve .🔗 Leggi su Ameve.eu
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