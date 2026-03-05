All'Almo Collegio Borromeo di Pavia, dieci donne hanno interpretato virtù allegoriche, rappresentando risorse interiori che le hanno affiancate nel superare il confine tra il prima e il dopo un tumore. Tra loro c’è Noemi, che dopo un tumore al palato ha ritrovato la voce e ora dirige di nuovo un coro.

C ’è Noemi, che dopo un tumore al palato ha ritrovato la propria voce e oggi dirige di nuovo un coro. C’è Anita, che durante la malattia ha scoperto un dialogo silenzioso e profondo con la natura e oggi coltiva un uliveto. E Carla, sopravvissuta a un osteosarcoma alla mascella e a una dolorosa separazione. Sono solo alcune delle dieci pazienti oncologiche protagoniste di “Vestis et Vulnus”. Non attrici professioniste, dunque, ma donne che hanno attraversato la malattia e che, sul palco, daranno voce al proprio percorso di trasformazione. Incarnando le loro storie di rinascita dopo il tumore. Bianca Balti a Sanremo: «Salgo sul palco per onorare chi combatte contro il tumore» X L’appuntamento è per la serata del 6 marzo, nello storico Almo Collegio Borromeo di Pavia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Protagoniste di uno spettacolo all'Almo Collegio Borromeo di Pavia, dieci donne hanno impersonato ciascuna una virtù allegorica: incarnando quella risorsa interiore che le ha aiutate a superare "il confine" tra il prima e il dopo il tumore

