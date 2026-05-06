Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 11:00, presso l’Auditorium Sant’Agostino si svolgerà un incontro intitolato “Amare non è ferire”. Alla manifestazione parteciperanno rappresentanti di istituzioni, scuola e università, con l’obiettivo di affrontare temi legati all’educazione affettiva e all’uso consapevole della rete. L’evento mira a promuovere un confronto su come prevenire comportamenti violenti e favorire relazioni più sane tra giovani e adulti.

Si terrà venerdì 8 maggio 2026, alle ore 11:00, presso l’Auditorium Sant’Agostino, l’incontro dal titolo “Amare non è ferire. Educazione affettiva contro la violenza di genere e uso consapevole della rete”, promosso dalla Prefettura di Benevento e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Liceo Statale “G. Guacci”. L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso di sensibilizzazione sui temi del rispetto, della consapevolezza e della libertà, dentro e fuori la dimensione digitale. Rivolta a studenti e studentesse, l’attività mira a promuovere relazioni sane e a favorire un utilizzo responsabile degli strumenti online, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza di genere.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, “Amare non è ferire”: incontro su educazione affettiva e uso consapevole della rete

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