Francesca Fagnani avrebbe rifiutato un'intervista a Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, durante le riprese dello spin-off di Belve intitolato Crime. Secondo quanto riferito, Fagnani avrebbe risposto con un semplice

“No, grazie”: così avrebbe risposto Francesca Fagnani a Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. Avrebbe chiesto 15mila euro per prendere parte allo spin-off di Belve, la versione Crime. La trattativa dunque non è andata a buon fine: il format sta per tornare, da aprile su Rai2, con un ricco parterre di ospiti (inclusa la gente “comune”, come anticipato nella scorsa edizione). Belve Crime, salta l’intervista di Stefania Cappa: il motivo. Stefania Cappa non figura quindi tra gli ospiti della prossima edizione di Belve Crime, il format con cui Francesca Fagnani approfondisce i casi di cronaca nera che hanno colpito l’Italia intera. Il nome della Cappa è legato a Chiara Poggi, sua cugina, morta il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve Crime, perché Francesca Fagnani ha bloccato l’intervista di Stefania Cappa

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