Recentemente, Levante ha commentato la versione di Bella Ciao proposta da Delia, affermando che quel brano non dovrebbe essere modificato. La cantante ha preso le distanze dalla versione dell’artista, sottolineando la sua posizione in merito. Anche Serena Brancale si è espressa sulla questione, aggiungendo il suo punto di vista. La discussione riguarda le interpretazioni e le variazioni di un brano storico, spesso al centro di dibattiti pubblici.

Anche Levante e Serena Brancale si sono esposte sulla questione di Delia e la canzone Bella Ciao da lei modificata. Nessuna delle due condanna la giovane ma la sua conterranea ammette che ha sbagliato Alcuni colleghi diDeliafinora erano rimasti in silenzio, ma adessoLevante e Serena Brancalehanno deciso di esporsi sullaquestione di Bella Ciaoed il testo modificato dall’artista in occasione del Concertone del Primo maggio. Con lei le due artiste hanno cantato la canzoneAl mio paeseche è destinata a diventare brano dell’estate, ma hanno comunque in un certo senso bacchettato la giovane collega che“ha peccato di ingenuità”. Levantecome una sorella maggiore che bacchetta una minore ha lo stesso atteggiamento verso Delia che l’errore, secondo lei, conBella Ciaolo ha commesso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bella Ciao, Levante prende le distanze da Delia: “Quel brano non va toccato”

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