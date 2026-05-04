Durante il Concertone del Primo Maggio su Rai3, durante l’esecuzione di “Bella ciao”, il intervento ha portato alla modifica del testo originale, eliminando il riferimento al partigiano. La scelta ha suscitato reazioni e commenti tra il pubblico e sui social media. La canzone, simbolo storico della Resistenza, è stata presentata senza il suo protagonista storico, sostituito da un generico “essere umano”.

A Bella ciao hanno tolto il partigiano. In diretta su Rai3, dal palco del Concertone del Primo Maggio, è andata in scena l’amputazione definitiva: via il protagonista della Resistenza, dentro un generico e innocuo «essere umano». A firmare il restyling è Delia Buglisi, terza classificata a X Factor 2025, che per «allargare il messaggio» e renderlo attuale rispetto ai conflitti in Ucraina e Gaza, ha finito per sbianchettarlo. Delia canta Bella Ciao in una versione totalmente stravolta, in mash-up con la musica di Squid Game e senza la parola “partigiano”. Probabilmente l’esibizione più controversa di questo concertone. #1M2026 #concertone pic.twitter.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bella ciao e quel partigiano che disturba: da Laura Pausini a Delia

Sanremo 2026 - L'intervista doppia: Laura Pausini e Vincenzo De Lucia

Notizie correlate

Polemica al Concertone, Delia toglie «partigiano» da Bella Ciao: rivolta sui social. Lei rispondeÈ polemica social dopo l’esibizione dell’artista siciliana Delia sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, l’evento organizzato da CGIL, CISL...

Leggi anche: Solito Concertone rosso tra Bella Ciao, Flotilla e “landinate”. Bufera su Delia che cancella la parola “partigiano”

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Se non si vuole cantare Bella Ciao così com’è, ha ancora senso cantarla?; Da 10 anni ho gli stessi prezzi dei biglietti dei miei concerti. Gli stranieri sparano cifre folli. Due feste a Roma per il mio 60esimo compleanno: così Jovanotti; Primo Maggio Roma. Cresce lo share, polemica su Bella Ciao di Delia; Shakira travolta da una folla oceanica a Copacabana: Siete qui per me? e il Brasile impazzisce.

Ramazzotti: Laura Pausini ha fatto bene a non cantare Bella ciaoSiviglia, 16 set. (askanews) – Laura ha fatto bene, è una canzone troppo politica, non dobbiamo cantare canzoni né di destra, né di sinistra, né di centro, questo è momento delicato dobbiamo parlare ... affaritaliani.it

La solitudine di Laura Pausini e quel Sanremo (fondamentale) di 33 anni faSanremo – Non è possibile dividere la vita di noi due / Ti prego, aspettami, amore mio / Ma illuderti non so. C’è una canzone che, più di altre, segna l’inizio di una storia destinata a diventare un ... quotidiano.net

"Quello che Laura Pausini ha costruito all’estero è sopra ogni immaginazione. Forse non ci rendiamo davvero conto di cosa abbia fatto questa artista incredibile e di cosa significhino le sue canzoni per il mondo. Vederlo e viverlo non è solo un onore uni x.com

@laurapausini ha invitato @achilleidol a Città del Messico per una data del suo tour mondiale. I due hanno cantato la versione spagnola di "16 marzo" incantando il pubblico presente Segui @endofacentury.it #laurapausini #achillelauro #messico #16marz - facebook.com facebook