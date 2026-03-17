Credito Amico focus sulla Zes Unica Esposito Confindustria | Necessaria la banda larga

In un incontro dedicato a “Credito Amico”, si è discusso della Zes Unica e dell’assenza di una connettività adeguata. Esposito di Confindustria ha sottolineato come sia indispensabile implementare la banda larga per favorire lo sviluppo delle imprese nella zona. L’attenzione si è concentrata sulle infrastrutture immateriali, ritenute fondamentali per migliorare la competitività territoriale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il tema delle infrastrutture immateriali per supportare lo sviluppo socio-economico è stato al centro del sesto appuntamento dell’iniziativa “Credito Amico”, che Confindustria Benevento dedica al confronto tra imprese, professionisti e istituti finanziari sui temi dell’accesso al credito e delle opportunità di sviluppo per il tessuto produttivo. Il presidente Andrea Esposito in avvio dei lavori ha lanciato una esortazione alle istituzioni su quest’importante investimento. “Il Sannio – ha detto – diventi protagonista di un’evoluzione naturale produttiva del Mezzogiorno. Non si può prescindere, però, da avere la banda larga per un reale sviluppo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Credito Amico” focus sulla Zes Unica, Esposito (Confindustria): “Necessaria la banda larga” Articoli correlati ZES unica, la richiesta della Cia Marche: "Chiarire subito l’accesso al credito d’imposta per l’agricoltura"L'appello al Governo per formalizzare un’interpretazione chiara della norma o, se necessario, per introdurre un correttivo legislativo che garantisca... Leggi anche: Zes unica, nuove aliquote per il credito d’imposta del settore agricolo