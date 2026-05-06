In un’intervista rilasciata in esclusiva, un dirigente della società ha commentato il contributo di Pisacane al Cagliari, definendolo un protagonista importante e una scoperta significativa per il club. Le sue parole sottolineano il ruolo del difensore nel percorso della squadra, evidenziando la sua importanza nel contesto della stagione recente. La discussione si concentra sulle qualità e sull’impatto di Pisacane all’interno del gruppo.

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© Calcionews24.com - Bega in esclusiva a Cagliarinews24: «Penso che Pisacane sia stato un grande artefice, una grande rivelazione per questo Cagliari»

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