Attese silenzi e bisogno d’amore | la pièce Il filo al teatro Marcello Puglisi di Palermo

Il teatro Marcello Puglisi di Palermo ospita la pièce “Il filo”, che racconta il bisogno di amore attraverso storie di attese e silenzi. La rappresentazione si ispira alle sensazioni di chi aspetta una risposta al telefono, spesso senza sapere se arriverà mai. Lo spettacolo mette in scena situazioni quotidiane, in cui il silenzio diventa un elemento potente e carico di significato. In scena, attori interpretano personaggi che cercano di mantenere viva una speranza, aggrappandosi a un filo sottile che li lega agli altri.

Quante volte è capitato di parlare al telefono e restare in attesa di una risposta? Di aggrapparsi a una voce, a un silenzio, a un filo che sembra l’unico legame rimasto con qualcuno? Sono esperienze comuni, che prima o poi attraversano la vita di tutti. “Il filo”, pièce teatrale in due tempi con adattamento testi e regia di Salvatore Di Salvo, andrà in scena sabato 21 febbraio alle ore 20.30 al teatro Marcello Puglisi di Palermo, all’interno della rassegna “Trame e Identità” di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, nasce dall’intreccio di tre testi teatrali del Novecento: “La voce umana” di Jean Cocteau, “Il Natale di Harry” di Steven Berkoff e “Scritto apposta per me” di Aldo Nicolaj.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Gene Gnocchi torna a Palermo con due serate di teatro al Teatro Dehon.

La città di Fiera Milano Rho si prepara alla 22esima edizione di Fa’ la cosa giusta!, in programma da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.