Nel giugno del 1982, prima del torneo di calcio in Spagna, una tifosa dell’Inter di Roma rivolse delle provocazioni al commissario tecnico, accusandolo di averla esclusa dalla lista dei convocati. L’episodio avvenne poco prima dell’inizio della competizione e si aggiunse alle tensioni legate alla selezione dei giocatori. La vicenda si concluse con un gesto di schiaffo da parte del commissario tecnico nei confronti della sostenitrice.

L’ultimo dribbling del Becca. Colpito da emorragia cerebrale nel gennaio del 2025 e ricoverato poi in una struttura specializzata, se ne è andato ieri, alle soglie dei 70 anni, che avrebbe compiuto il 12 maggio. Evaristo Beccalossi si distingueva per la classe da numero 10 di una volta, una figura estinta, e per il nome di battesimo, inusuale. "Sono Evaristo, scusa se insisto": pare assodato che lo abbia detto Beppe Viola in un servizio per la Domenica sportiva. Secondo alcuni, la frase l’avrebbe proferita lo stesso Beccalossi a Enrico Albertosi, portiere del Milan, dopo il 2-0 nel derby dell’autunno 1979, con doppietta del Becca, partita che lanciò l’Inter verso lo scudetto del 1980.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Beccalossi, quell'esclusione dal Mondiale '82 e lo schiaffo di Bearzot a una tifosa dell'Inter

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