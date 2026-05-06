Evaristo Beccalossi, ex calciatore e simbolo della formazione nerazzurra, è deceduto questa notte presso la Poliambulanza di Brescia. Nato il 12 maggio, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. La sua carriera è stata caratterizzata da momenti di successo e da alcuni episodi controversi, tra cui le difficoltà avute con l’allora commissario tecnico della nazionale.

Evaristo Beccalossi è morto stanotte alla Poliambulanza di Brescia. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Un’emorragia cerebrale lo aveva colpito nel gennaio del 2025: quarantasette giorni di coma, poi un lento tentativo di ripresa, poi una ricaduta. Il calcio perde uno degli ultimi numeri 10 autentici, di quelli che Gianni Brera battezzava con un soprannome e non se ne parlava più: Dribblossi, lo chiamò. Perché Beccalossi non giocava con il pallone, era il pallone che giocava con lui. Lo scudetto dell’80 e il Mondiale negato da Bearzot. All’Inter arrivò da Brescia nel 1978, per 700 milioni di lire. In sei stagioni collezionò 216 presenze e 30 gol, vinse lo scudetto del 1980 con Bersellini — il proletario in tuta che fece vincere l’Inter — e due Coppe Italia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se ne va Beccalossi simbolo della pazza Inter. Creò problemi a Bearzot

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