Infantino esce allo scoperto | Sono tifoso dell’Inter uno dei miei idoli era Beccalossi Ecco chi è la favorita per il Mondiale

Il presidente della FIFA ha dichiarato di essere tifoso dell’Inter e ha ricordato come uno dei suoi idoli fosse Beccalossi. Durante un’intervista, ha anche indicato quale squadra considera favorita per il prossimo Mondiale del 2026. La sua passione per il calcio si unisce alla sua analisi sulle prossime competizioni internazionali. Nessun altro dettaglio sulla sua opinione è stato fornito in questa occasione.

