Bonaventura annuncia l' addio al calcio | Vorrei essere ricordato con questa maglia il fuoco dentro non c' è più

Nel corso di una lunga carriera che ha attraversato campionati italiani, una stagione all’estero e momenti memorabili, giacomo bonaventura ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico a 36 anni dopo l’ultima annata con l’Al-Shabab in Arabia Saudita. L’occasione è stata condivisa sui canali social, accompagnata da riflessioni sul percorso disputato, sui traguardi raggiunti e sulla scelta di dedicarsi a nuove valutazioni personali sul futuro sportivo e non solo. La decisione nasce da una carenza di motivazioni necessarie per proseguire in modo competitivo, accompagnata dall’emozione di chiudere un capitolo che ha attraversato diverse stagioni d’élite. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bonaventura si ritira dal calcio: «Non sento più il fuoco dentro, vorrei essere ricordato con quella maglia»

