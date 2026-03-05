Bonaventura si ritira dal calcio | Non sento più il fuoco dentro vorrei essere ricordato con quella maglia

Il calciatore ha annunciato il suo ritiro dalla carriera sportiva, affermando di non sentire più la passione che lo ha accompagnato nel corso degli anni. Ha dichiarato di voler essere ricordato con la maglia con cui ha giocato, sottolineando la volontà di concludere la sua esperienza professionale in modo significativo. La sua decisione segna la fine di un percorso lungo nel calcio.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bonaventura si ritira dal calcio: «Non sento più il fuoco dentro, vorrei essere ricordato con quella maglia»