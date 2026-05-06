Un ex calciatore noto per il suo talento e la sua dedizione si è spento all’età di 70 anni. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha espresso il suo cordoglio, ricordando il contributo dato nel mondo del calcio e il coinvolgimento nel settore giovanile. La notizia ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, che hanno ricordato il percorso e le qualità sportive dell’atleta.

di Lorenzo Vezzaro Beccalossi scompare a 70 anni: la Figc ricorda il talento cristallino e l’impegno costante per i giovani azzurri. Il mondo del calcio italiano e l’intera famiglia nerazzurra si stringono nel dolore per la perdita di Evaristo Beccalossi, uno dei talenti più puri e iconici a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. Cresciuto nel Brescia, il fantasista legò il suo nome indissolubilmente all’ Inter, squadra con cui collezionò 216 presenze e 37 reti, diventando l’idolo dei tifosi e conquistando lo scudetto del 1980 e la Coppa Italia del 1982. La Federcalcio, attraverso una nota ufficiale del presidente Gabriele Gravina, ha voluto omaggiare non solo l’atleta straordinario, ma anche l’uomo che negli ultimi anni aveva dedicato la sua vita alla crescita delle nuove generazioni in maglia azzurra.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Beccalossi, il calcio piange il genio nerazzurro: il cordoglio della FIGC

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