E' deceduto nella notte a Brescia il noto ex calciatore e figura simbolo dell'Inter degli anni Ottanta. Il suo nome era associato al ruolo di fantasista e aveva lasciato un segno importante nel mondo del calcio. La clinica Poliambulanza ha confermato il decesso, avvenuto mentre era ricoverato. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra appassionati e addetti ai lavori.

AGI - Addio a Evaristo Beccalossi: il fantasista e bandiera dell' Inter degli anni ’80 è deceduto nella notte a Brescia, nella clinica Poliambulanza dove era ricoverato. Il “Beck” avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Le sue condizioni di salute erano critiche dopo il malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Beccalossi, nato a Brescia, aveva iniziato la carriera con le Rondinelle e nel 1978 era approdato all’Inter con cui vinse uno scudetto e una Coppa Italia e raggiunse la semifinale di Coppa dei Campioni ’80-81. Inanellò 216 presenze e 37 gol ma soprattutto divenne l’idolo di una tifoseria che osannava il numero 10 con il sacrilego coro “Evaristo, Evaristo non lo ferma neanche Cristo”.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Addio a Beccalossi, genio nerazzurro di un "altro" calcio

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