Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, avvenuta a Bucarest a causa di complicazioni cardiache. L’allenatore, che ha diretto anche il Pisa, si è spento a 78 anni. La notizia è stata confermata dal club nerazzurro, che ha espresso il proprio cordoglio. Lucescu era conosciuto per la lunga carriera e le numerose esperienze in vari club europei.

Pisa, 7 aprile 2026 – Lutto nel mondo del calcio per la morte di Mircea Lucescu, scomparso a Bucarest a causa di problemi cardiaci. Lucescu, il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno. aveva 80 anni. Era ricoverato in ospedale dal 29 marzo scorso ed era in coma dopo essere stato colpito da un infarto. Ct della Romania fino a pochi giorni fa, in Italia aveva allenato il Pisa, il Brescia e l'Inter. La società toscana ha espresso il suo cordoglio con un messaggio sul sito web. “Il Pisa Sporting Club esprime le proprie più sentite condoglianze per la scomparsa di Mircea Lucescu. Il tecnico rumeno nella sua lunga e gloriosa carriera,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio in lutto, è morto Lucescu. Ha allenato anche il Pisa. Il cordoglio del club nerazzurro

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Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Mircea LucescuRoma, 7 apr. (askanews) – Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Mircea Lucescu, tra gli allenatori più vincenti della storia e protagonista anche in Italia con Inter, Brescia, Pisa e Reggiana. askanews.it

La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com

Mondo del calcio in lutto: Mircea Lucescu è morto a 80 anni. Lo storico allenatore rumeno, era un amante della cultura, della letteratura e quando allenava in Romania portava i suoi giocatori a teatro o in fabbrica, invitandoli inoltre a seguire corsi universitari: “ - facebook.com facebook