Beccalossi e la vera storia dei due rigori sbagliati in 8 minuti diventati uno spettacolo teatrale

Da webmagazine24.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 settembre 1982, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, si è svolta una partita che ha visto due penalty sbagliati in appena otto minuti. La partita ha attirato l’attenzione, trasformandosi in uno spettacolo che ha coinvolto tifosi e addetti ai lavori. La vicenda è stata raccontata in modo dettagliato, rivelando gli eventi che hanno portato ai due errori dal dischetto e le conseguenze immediate sullo svolgimento della gara.

(Adnkronos) – Quindici settembre 1982. La cornice della storia è lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. L'attore protagonista Evaristo Beccalossi, campione dell'Inter scomparso oggi, mercoledì 6 maggio. Un lutto che addolora tutto il mondo del pallone. Sui campi da calcio, Beccalossi è stato un numero dieci fantasioso e divertente, in grado di illuminare le partite con giocate memorabili. Un calciatore d'altri tempi, ricordato dai tifosi anche per un episodio entrato, a modo suo, negli annali. Una questione durata 8 minuti, in cui c'entrano una notte di Coppa, due rigori sbagliati, un mezzo infortunio, una porta sfondata e uno spettacolo teatrale.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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