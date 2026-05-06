Beccalossi e la vera storia dei due rigori sbagliati in 8 minuti diventati uno spettacolo teatrale

Il 15 settembre 1982, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, si è svolta una partita che ha visto due penalty sbagliati in appena otto minuti. La partita ha attirato l’attenzione, trasformandosi in uno spettacolo che ha coinvolto tifosi e addetti ai lavori. La vicenda è stata raccontata in modo dettagliato, rivelando gli eventi che hanno portato ai due errori dal dischetto e le conseguenze immediate sullo svolgimento della gara.

(Adnkronos) – Quindici settembre 1982. La cornice della storia è lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. L'attore protagonista Evaristo Beccalossi, campione dell'Inter scomparso oggi, mercoledì 6 maggio. Un lutto che addolora tutto il mondo del pallone. Sui campi da calcio, Beccalossi è stato un numero dieci fantasioso e divertente, in grado di illuminare le partite con giocate memorabili. Un calciatore d'altri tempi, ricordato dai tifosi anche per un episodio entrato, a modo suo, negli annali. Una questione durata 8 minuti, in cui c'entrano una notte di Coppa, due rigori sbagliati, un mezzo infortunio, una porta sfondata e uno spettacolo teatrale.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Beccalossi per sempre: la fantasia del 10, i due rigori sbagliati e quel memorabile “Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto” Beccalossi e il monologo di Paolo Rossi sui due rigori sbagliati: ci vuole talento anche per quelloDi Evaristo Beccalossi si potrebbe raccontare lo scudetto dell’80, i dribbling che spinsero Gianni Brera a ribattezzarlo Driblossi, il pacchetto di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Beccalossi e la vera storia dei due rigori sbagliati in 8 minuti (diventati uno spettacolo teatrale); Addio a Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter: aveva 69 anni; Evaristo Beccalossi: Sbagliai due rigori in otto minuti e la mia vita si trasformò in uno spettacolo a teatr…; Addio Evaristo: l'Inter e il calcio piangono la scomparsa di Beccalossi. Beccalossi e la vera storia dei due rigori sbagliati in 8 minuti (diventati uno spettacolo teatrale)(Adnkronos) – Quindici settembre 1982. La cornice della storia è lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Il protagonista Evaristo Beccalossi, campione dell’Inter scomparso oggi, mercoledì 6 maggio. Un ... touchpoint.news E' morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'InterÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. (ANSA) ... ansa.it Il mondo del calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Protagonista indimenticabile del calcio degli anni Settanta e Ottanta, si è spento lasciando un vuoto profondo tra gli appassionati di calcio e chiunque abbia apprezzato la sua genialità imprevedi - facebook.com facebook Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento. x.com