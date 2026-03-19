Matteo Salvini rompe il silenzio su Umberto Bossi il post commosso per il fondatore della Lega | Mi hai cambiato la vita | cosa ci hai insegnato

Matteo Salvini ha scritto un messaggio sui social per ricordare Umberto Bossi, fondatore della Lega, scomparso a Varese. Il segretario del Carroccio ha affermato che Bossi gli ha «cambiato la vita» e ha condiviso un ricordo personale dopo la notizia della morte del Senatur, avvenuta mentre era ricoverato in terapia intensiva.

A Matteo Salvini il fondatore della Lega Umberto Bossi ha «cambiato la vita». È lo stesso segretario del Carroccio che lo ricorda sui social, dopo la notizia della morte del Senatur a Varese, dove era ricoverato in terapia intensiva. Il post di Salvini è arrivato dopo circa un paio d’ore di silenzio, di certo dopo diversi altri esponenti del centrodestra e della stessa Lega, come Luca Zaia, seguito da Attilio Fontana e Giancarlo Giorgetti. Dal suo staff, Salvini aveva fatto sapere di essere rientrato subito a Milano non appena saputo del decesso di Bossi. Il vicepremier leghista ha annullato tutti gli impegni in agenda, previsti per venerdì 20 marzo. 🔗 Leggi su Open.online

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