Nella settimana dal 2 all’8 maggio 2026, le puntate di Beautiful presenteranno diverse novità e cambiamenti nei personaggi principali. Logan apparirà più insicura rispetto al passato, mentre si discuterà della possibile efficacia della linea “Brooke’s Bedroom”. La programmazione quotidiana su Canale 5 continuerà a offrire nuovi sviluppi nella storia, mantenendo alta l’attenzione dei numerosi fan della serie televisiva.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 2 all’8 maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo il lancio della nuova linea “Brooke’s Bedroom”, un evento che suscita reazioni contrastanti. Se da un lato Ridge e Hope sembrano non avere dubbi sul successo di Brooke, dall’altro Steffy appare molto più cauta. Anticipazioni italiane Beautiful: i dubbi di Brooke sulla nuova collezione. La nuova campagna di “Brooke’s Bedroom” è pronta a debuttare, e prima dello shooting Hope e Ridge cercano di incoraggiare una Brooke un po’ insicura.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 2 all’8 maggio 2026: Logan insicura, la linea “Brooke’s Bedroom” funzionerà davvero?

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