Il nome di Bluesman conquista le pagine dei giornali perché riflette una generazione che ha perso il contatto con la propria autenticità. La sua musica, un tempo vibrante e sincera, si dissolve in performance costruite e artificiose, lasciando il pubblico senza emozioni genuine. Oggi, molti giovani non riconoscono più i veri miti di un tempo, sostituiti da figure che vivono di apparenza e immagine. La scena musicale sembra aver smarrito il suo spirito originale, sostituito da interpretazioni che puntano più all’effetto che alla sostanza.

Un musicista senza musica, un interprete che ha sostituito il talento con la messa in scena, con l’abitudine a sembrare. A sembrare altro da sé. Poi, tra le valigie svuotate sui letti di un monolocale e i racconti filtrati dal vetro di un taxi, una chitarra resta muta tra le mani di chi la possiede. Da questo fermo immagine affiora “ Bluesman ” ( DayliteADA Music Italy ), il nuovo singolo della cantautrice olbiese Iside. Un diario livido, un racconto tagliente che utilizza il blues non come genere musicale, ma come travestimento identitario. Il bluesman di Iside non è un archetipo romantico né un antieroe gentile o un’icona d’altri tempi; è una figura contemporanea e spaesata che accumula città, corpi e alibi senza mai fermarsi davvero. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Bluesman”: la fine dei miti maledetti e una generazione che non sa più riconoscersi

