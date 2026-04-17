Francesco Rubano incontra il Colonnello Sportelli | Il Sannio è ancora un territorio sano del Sud

Il deputato Francesco Maria Rubano ha effettuato una visita ufficiale nel Sannio, incontrando il Colonnello Sportelli. L’incontro è avvenuto in un momento in cui si discute della situazione territoriale e delle attività di controllo nelle zone del Sud Italia. Rubano, membro di Forza Italia, è anche capogruppo in Commissione Ecomafie e partecipa alla Commissione Finanze della Camera. La visita ha avuto una durata di circa tre minuti.

Tempo di lettura: 3 minuti Visita istituzionale per il deputato Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Ecomafie e componente della Commissione Finanze della Camera. In mattinata il parlamentare ha incontrato il colonnello Michelantonio Sportelli, comandante della Guardia di Finanza di Benevento, presso la caserma di via Bologna, per poi proseguire la giornata con una visita ai presidi delle Fiamme Gialle di Solopaca e Montesarchio. Alla base degli incontri, la volontà dichiarata da Rubano di raccogliere direttamente sul territorio le istanze degli operatori, con l’obiettivo di portarle all’attenzione del Parlamento e del Governo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Francesco Rubano incontra il Colonnello Sportelli: “Il Sannio è ancora un territorio sano del Sud” Notizie correlate Università del Sannio, Errico incontra la rettrice Moreno: “Serve una strategia condivisa per il rilancio del territorio”Si è svolto questa mattina, presso la sede dell’Università degli Studi del Sannio in piazza Guerrazzi, un incontro istituzionale tra il consigliere... Pietrelcina, FdI Sannio: “Partito Mastella tifa contro territorio su legge speciale. Bene emendamento Rubano”Tempo di lettura: 2 minuti “Apprendiamo con sconcerto l’ennesima nota del coordinamento provinciale di Noi di Centro che tenta di fare sciacallaggio... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Polizia di Stato, Rubano: 174 anni al servizio della sicurezza e della legalità; Studente pugliese va a Roma per un concorso e gli rubano il pc: Sono autistico, lì c’è la mia vita; INFRASTRUTTURE. RUBANO (FI), INTERROGAZIONE SU RITARDI AVVIO LAVORI SS 372 TELESINA. Il sottosegretario al Mit e deputato di Forza Italia ha risposto ad un'interrogazione presentata in commissione Lavori Pubblici alla Camera dal deputato sannita Francesco Maria Rubano con l'obiettivo di "fare chiarezza sui ritardi nell’avvio dei lavori per il raddo - facebook.com facebook