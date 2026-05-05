Mario Crosta è il nuovo amministratore delegato della Banca di Credito Popolare

La Banca di Credito Popolare ha annunciato la nomina del nuovo amministratore delegato, Mario Crosta. Contestualmente, è stato costituito un nuovo consiglio di amministrazione, di cui fanno parte diversi membri. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata attraverso i canali istituzionali della banca. La decisione si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche societarie avviato nelle ultime settimane.

Telesia for Peoples, edizione dedicata alla Fondazione Caliendo. Ospiti i genitori del piccolo Domenico Premio nazionale di poesia Cerino: il 9 maggio la finale. Giaculli ricorda Corsi a un anno dalla sua scomparsa La Banca di Credito Popolare ha nominato il nuovo consiglio d’amministrazione, composto da Domenico Borriello (indipendente), Mario Crosta, Francesco Di Ruocco, Roberto Raiola, Rosaria Cerrone (indipendente), Maria Caputo, Domenico Longo, Ferdinando Di Carlo (indipendente), Rosaria Giampetraglia (indipendente, nominata dall’assemblea speciale dei soci finanziatori). Il Cda ha quindi nominato Borriello come nuovo presidente, Raiola e Di Ruocco vicepresidenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Banca Credito Popolare, cda presenta lista rinnovamento, Crosta sarà adUna lista con candidati di "comprovata esperienza nel settore bancario" e l'istituzione della figura dell'amministratore delegato che sarà l'attuale...

Nuovo Cda di Pitti Immagini: presidente De Matteis, Cauli amministratore delegato e Napoleone consigliere delegatoSi è insediato ieri, mercoledì 22 aprile, il nuovo consiglio di amministrazione di Pitti Immagine, sotto la presidenza di Antonio De Matteis.

Contenuti di approfondimento

Banca di Credito Popolare, assemblea approva bilancio 2025 e nomina nuovo Cda. Mario Crosta CEOIn data odierna si è tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Popolare (BCP) che ha approvato ... teleborsa.it

Banca Credito Popolare, Borriello nuovo presidente, Crosta diventa AD(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Domenico Borriello è il nuovo presidente della Banca di Credito Popolare (Bcp) mentre Roberto Raiola e Francesco Di Ruocco sono nominati vicepresidenti e Mario Crosta, direttor ... msn.com