Durante la partita tra Bayern e PSG sono state sollevate polemiche riguardo alle decisioni arbitrali. Il Bayern ha contestato la mancata concessione di alcuni rigori, in particolare per un fallo di Laimer su Mendes e l’intervento di Joao Neves che non è stato sanzionato con il calcio di rigore. Le discussioni si sono concentrate sulle decisioni prese dall’arbitro in momenti chiave del match.

? Cosa scoprirai Come ha influito il fallo di Laimer sulla decisione su Mendes?. Perché l'intervento di Joao Neves non è stato punito con il rigore?. Chi ha gestito i contatti fisici tra i giocatori in campo?. Come cambieranno gli schemi tattici dopo le decisioni di Pinheiro?.? In Breve Arbitro Joao Pinheiro nega secondo giallo a Mendes al minuto 29.. Mancato rigore per Bayern dopo deviazione di braccio di Joao Neves.. Luis Enrique paragona intensità sfida ai duelli Nadal-Federer-Djokovic.. Finale a Budapest prevista per sabato 30 maggio alla Puskas Arena.. Al minuto 29 della semifinale di ritorno tra Bayern e PSG, l’arbitro Joao Pinheiro ha scatenato le proteste dei bavaresi negando un secondo giallo a Nuno Mendes dopo un contatto con Laimer.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bayern-PSG, polemiche arbitrali: il Bayern contesta mancati rigori

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