Il tecnico dell'Atalanta ha commentato la partita di sabato scorso a San Siro contro l’Inter, sottolineando come siano stati perfezionati alcuni dettagli rispetto alle precedenti uscite. Ha inoltre evidenziato come certi aspetti siano mancati nella partita contro il Bayern, senza entrare nel merito delle cause. In conferenza stampa sono intervenuti anche altri membri della squadra, tra cui un giocatore di nome Hien.

Inter News 24 Palladino in conferenza stampa, così come Hien, è tornato a parlare di Inter-Atalanta, giocata sabato scorso a San Siro. Raffaele Palladino, nella conferenza stampa di vigilia di Bayern-Atalanta, ha sottolineato come la sua squadra sia stata molto più attenta ai dettagli a San Siro rispetto a quanto non l’abbia fatto nella gara di andata contro i bavaresi che è terminata 1-6. LE PAROLE « Li abbiamo limati a San Siro dopo che sono mancati all’andata contro il Bayern. Giocare in questi stadi è un motivo di grande orgoglio, noi ci proveremo fino alla fine ». Hien in conferenza su Inter Atalanta. Così invece Hien, difensore dell’Atalanta, sulla partita giocata lo scorso sabato: COSA CI SIAMO DETTI DOPO IL PAREGGIO CON L’INTER – « E’ un pareggio che ci ha dato tanta forza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palladino: «Dettagli limati a San Siro contro l’Inter. Sono mancati contro il Bayern»

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