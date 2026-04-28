Psg-Bayern Monaco caos rigori e tante proteste in Champions League

Martedì 28 aprile si è disputata la semifinale d'andata di Champions League tra il PSG e il Bayern Monaco. La partita si è conclusa con una serie di rigori che hanno generato contestazioni da parte di entrambe le squadre. Diversi episodi arbitrali sono stati al centro delle discussioni, portando a proteste e tensioni tra le due formazioni. La sfida si è caratterizzata per il clima di caos e disappunto legato alle decisioni prese in campo.

(Adnkronos) – Caos rigori in Psg-Bayern Monaco. Oggi, martedì 28 aprile, i parigini hanno sfidato i tedeschi nella semifinale d'andata di Champions League, in una partita condizionata da episodi arbitrali che hanno provocato proteste da una parte e dall'altra. Succede tutto nel primo tempo del Parco dei Principi, con due rigori fischiati che hanno generato la furia dei giocatori in campo e delle due panchine, soprattutto per il tocco di mano di Davies punito in pieno recupero, che ha permesso al Psg di andare al riposo sul 3-2. Succede tutto al 46'. Durante l'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro Scharer, un cross parigino dalla sinistra trova la mano larga di Davies, che prova a ritrarla ma finisce per stoppare il pallone con il polso.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Champions League, oggi Psg-Bayern Monaco – Diretta(Adnkronos) – Il Psg ospita il Bayern Monaco – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale di Champions League. Bayern Monaco-PSG e Arsenal-Atletico Madrid sono le semifinali di Champions LeagueI risultati del ritorno dei quarti: i tedeschi vincono 4-3 contro il Real Madrid al termine di una partita spettacolare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Psg-Bayern Monaco, semifinale di Champions League; PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Pronostico PSG-Bayern Monaco | Semifinale Champions League 2025/26; Kvara: 'Bayern fantastico, ma per noi tutto è possibile'. Psg-Bayern Monaco, caos rigori e tante proteste in Champions LeagueCaos rigori in Psg-Bayern Monaco. Oggi, martedì 28 aprile, i parigini hanno sfidato i tedeschi nella semifinale d'andata di Champions League, in una partita condizionata da episodi arbitrali che hanno ... adnkronos.com Psg-Bayern Monaco, il risultato in diretta LIVEIl Bayern Monaco ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite contro il PSG in Champions League, inclusa la pià recente in questa stagione (2-1 lo scorso novembre); tuttavia, questa è già la più lung ... sport.sky.it Un primo tempo mozzafiato, con ben cinque reti - tre per il PSG e due per il Bayern Monaco - e tantissime occasioni da entrambe le parti La semifinale d’andata tra le squadre di Luis Enrique e Kompany è uno dei migliori manifesti del calcio mondiale - facebook.com facebook 5 - PSG-Bayern Monaco è la prima semifinale di UEFA #ChampionsLeague in cui sono stati segnati cinque gol nel primo tempo. Show. x.com