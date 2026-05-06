Bayern-PSG LIVE risultato in diretta della partita di Champions | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21

Alle ore 21, si gioca il ritorno della semifinale di Champions League tra Bayern e PSG. La partita è seguita con aggiornamenti in tempo reale, con le formazioni ufficiali già annunciate e i giocatori pronti a scendere in campo. La cronaca si sviluppa minuto per minuto, offrendo un resoconto dettagliato sull'andamento dell'incontro.