Bayern Monaco-Atalanta LIVE risultato in diretta della partita di Champions League | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21

Alle ore 21 si sfidano Bayern Monaco e Atalanta nella partita di Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i giocatori sono in campo. La cronaca della partita viene aggiornata minuto per minuto, fornendo il risultato in tempo reale. La partita si svolge in un contesto di alta tensione tra le due squadre.