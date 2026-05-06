Bayern-Psg le pagelle | Kvara feroce anche nelle coperture 7,5 Musiala si vede troppo poco 5

Da gazzetta.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida tra Bayern e PSG, il giocatore che si è distinto è stato Kvara, che ha mostrato grande aggressività anche nelle coperture, ricevendo un 7,5. Musiala ha avuto meno occasioni di incidere e si è fermato a un 5. Tra i tedeschi, Stanisic ha avuto le prestazioni peggiori, mentre Laimer ha avuto difficoltà a contenere le rapide discese del georgiano. La partita ha messo in evidenza diverse difficoltà delle squadre coinvolte.

Tra i tedeschi il peggiore è Stanisic, ma anche Laimer soffre le sgasate del georgiano. Nessuna insufficienza tra i francesi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bayern-Psg, le pagelle: Kvara feroce anche nelle coperture, 7,5. Musiala si vede troppo poco, 5

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