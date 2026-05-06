Bayern Monaco-Psg oggi la semifinale di Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si svolge la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Psg. La partita si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, e determinerà quale delle due squadre accederà alla finale prevista per sabato 30 maggio contro l’Arsenal. La sfida rappresenta l’ultimo passaggio prima della finalissima, con le formazioni che si preparano a scendere in campo alle ore stabilite.

Bayern Monaco e Psg oggi si sfidano nella semifinale di ritorno di Champions League. Chi vince vola in finale alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, in programma sabato 30 maggio, contro l’Arsenal (che nell’altra semifinale ha eliminato l’Atletico Madrid). Il match di questa sera promette spettacolo così come avvenuto martedì scorso al Parco dei Principi di Parigi. La partita è terminata 5-4 per i francesi grazie alla super prestazione di Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Al Paris Saint Germain basterebbe anche solo il pareggio per passare il turno, vista la vittoria conquistata in casa settimana scorsa. I tedeschi, invece, sono costretti a vincere con almeno due gol di scarto.🔗 Leggi su Lapresse.it

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