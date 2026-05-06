Bayern Monaco-Psg | dove vederla tv e streaming formazioni ufficiali e orario della semifinale di Champions

Martedì sera si terrà la partita di ritorno tra Bayern Monaco e Psg, valida per la semifinale di Champions League. All'andata si è disputata una gara ricca di reti e molto combattuta, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. La sfida di questa sera si svolgerà in casa del Bayern Monaco, con orario e modalità di visione disponibili sui canali televisivi e piattaforme di streaming ufficiali.

All'andata è andata in scena una partita bellissima, giocata a viso aperto e ricca di gol. Ora Bayern Monaco e Psg sono pronti a incontrarsi nuovamente, stavolta tra le mura del'Allianz Arena, per stabilire la seconda finalista della massima competizione europea (la sfida si giocherà infatti dopo Arsenal-Atletico Madrid). Luis Enrique avrà una squadra ancor più sbilanciata vista l'assenza di Hakimi compensata con l'adattamento di Zaire-Emery come terzino, mentre Kompany farà a meno di Gnabry e Guerreiro.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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