Il match tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain si gioca il 6 maggio 2026 alle ore 21:00, con formazioni ufficiali e convocati già annunciati. L'incontro, valido per la Champions League, segue la partita di andata terminata 5-4 per i francesi, che avevano raggiunto un vantaggio di 5-2 già dopo circa un'ora di gioco. La sfida è ancora aperta, con molti gol segnati nel precedente incontro.

La gara di andata, terminata 5-4 in favore dei francesi che si erano portati sul 5-2 dopo nemmeno un’ora, ha regalato ben 9 gol in uno spettacolo per il calcio moderno e offensivo, ma tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain la sfida è ancora apertissima. Intanto i bavaresi hanno rischiato lo scivolone interno contro il fanalino di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 06-05-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Ancora tanti gol tra bavaresi e parigini

Paris Saint Germain vs Bayern Munich | UEFA Champions League 2025/26 | WATCH ALONG & eFootball Game

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