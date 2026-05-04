Mercoledì sera alle 21:00 si disputerà la partita di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, valida per la Champions League. La sfida si svolge in Baviera, dopo un’andata ricca di gol e spettacolo, con un totale di nove reti segnate. Le formazioni, i convocati e le quote sono stati già annunciati, mentre gli appassionati attendono di scoprire se in questa occasione ci sarà ancora un grande risultato offensivo.

La gara di andata ha regalato ben 9 gol in uno spettacolo per il calcio moderno e offensivo, ma tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain la sfida è ancora apertissima. Intanto i bavaresi hanno rischiato lo scivolone interno contro il fanalino di coda Heidenheim, con Kompany costretto a far entrare le bocche da fuoco per raddrizzare la gara. Il gol. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 06-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. In Baviera ancora gol a grappoli?

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