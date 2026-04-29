Stasera prende il via la nuova edizione di Battiti Live Spring, uno degli eventi musicali più attesi della stagione. Tra gli artisti e gli ospiti che saliranno sul palco ci sono Annalisa, Eddie Brock, Geolier e Serena Brancale. La serata vedrà l’esibizione di diversi protagonisti della scena musicale italiana, con un programma ricco di performance dal vivo. L’evento si svolge in una località ancora da ufficializzare e si concluderà nelle prossime ore.

Grande attesa questa sera per ilBattiti Live Spring, lo show di Canale 5 che cerca di riproporre lo spettacolo musicale in una chiave diversa, prima di quello canonico estivo che in genere viene registrato in Puglia. Sono tanti gli ospiti attesi, la maggior parte proveniente da Sanremo. Alla conduzione ci sonoMichelle Hunziker ed Alvin.Inizialmentela conduttrice femminile doveva essere Ilary Blasi ma poi, a causa dell’impegno con il Grande Fratello Vip, ha ceduto il testimone alla collega svizzera. Qualche settimana fa si sono tenute le registrazioni dello show a Ferrara e stasera andrà in onda il programma, interamente dedicato alla musica. Per questa prima serata dello show sono previsti diversi ospiti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Battiti Live Spring: stasera inizia lo show, tutti gli ospiti

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